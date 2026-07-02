В Калининграде наградили лучших выпускников: 867 медалистов и 55 стобалльников

1 июля в областном драматическом театре прошла церемония чествования лучших выпускников 2026 года. Участниками стали 650 человек.
В этом году в регионе 4 909 выпускников. Медалистов — 867 (507 золотых, 360 серебряных). Министр образования Светлана Трусенёва поздравила ребят и вручила награды 55 выпускникам, получившим максимальные баллы на ЕГЭ. В 2026 году 60 экзаменационных работ написаны на 100 баллов (в 2025-м — 58). По сравнению с 2023 годом число стобалльников выросло в три раза.
Вера Митюшкина из школы № 44 стала первой в истории региона выпускницей, набравшей 300 баллов по трём предметам — биологии, химии и русскому языку. Ещё три выпускника получили 200 баллов: Александра Гапонова из Гурьевска (физика и математика), Роберт Кережа из лицея № 23 (физика и математика) и Алина Селиванова из гимназии № 32 (химия и биология).
Наградили также победителей и призёров всероссийской олимпиады. Юбилейную медаль «80 лет Калининградской области» вручили 43 учителям, подготовившим стобалльников и олимпиадников.
Финалист программы «Герои 39», участник СВО Михаил Верхоланцев поздравил выпускников. Ректор БФУ Максим Дёмин отметил 18 участников проекта «Звезда будущего». Лидеры предприятий региона вручили благодарственные письма выпускникам профильных классов.
Приём документов в вузы продлится до 25 июля, в колледжи — до 15 августа, на платное обучение — до 20 августа.