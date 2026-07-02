В Калининграде наградили лучших выпускников: 867 медалистов и 55 стобалльников

В этом году в регионе 4 909 выпускников. Медалистов — 867 (507 золотых, 360 серебряных). Министр образования Светлана Трусенёва поздравила ребят и вручила награды 55 выпускникам, получившим максимальные баллы на ЕГЭ. В 2026 году 60 экзаменационных работ написаны на 100 баллов (в 2025-м — 58). По сравнению с 2023 годом число стобалльников выросло в три раза.