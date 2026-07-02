В Москве пройдет турнир «Шахматные звезды»

«Этот турнир уже традиционный. Я понимаю, что будет непросто, потому что соперники все сильные. Моя задача — просто показать все, на что я способен. Я готовлюсь чуть меньше, чем остальные, потому что тяжело совмещать шахматы с работой в Совете Федерации, однако это не оправдание, будет очень интересно», — сказал Карякин ТАСС.