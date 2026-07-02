В Москве пройдет турнир «Шахматные звезды»

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Международный турнир «Шахматные звезды» стартует в среду. Соревнования пройдут в Москве.
Турнир проводится с 2022 года. В разное время в нем принимали участие чемпионы мира по классическим шахматам Владимир Крамник, китаянка Хоу Ифань, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук и другие. Соревнования проходят в два этапа. Сначала шахматисты играют в рапид, а затем — в блиц.
В этом году сыграют участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин, обладатель Кубка мира 2019 года азербайджанец Теймур Раджабов, участник турнира претендентов 2026 года Андрей Есипенко, победители командных чемпионатов мира Владислав Артемьев и Евгений Томашевский, серебряный призер Всемирной шахматной олимпиады 2022 года в составе сборной Индии Раунак Садхвани, чемпион Китая 2019 года Лу Шанлэй, действующие чемпионки мира в составе сборной России Александра Горячкина и Екатерина Лагно, а также двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина.
«Этот турнир уже традиционный. Я понимаю, что будет непросто, потому что соперники все сильные. Моя задача — просто показать все, на что я способен. Я готовлюсь чуть меньше, чем остальные, потому что тяжело совмещать шахматы с работой в Совете Федерации, однако это не оправдание, будет очень интересно», — сказал Карякин ТАСС.
«Турнир проделал огромный путь. Четыре года назад мы провели тестовый турнир, и вопросы его дальнейшего существования были не так очевидны. А сейчас мы видим большой успех данного формата, популярность взрослого турнира и большое количество детей из разных регионов в детском», — добавил собеседник агентства.
Турнир «Шахматные звезды» завершится 6 июля. Призовой фонд соревнований составляет 15 млн рублей.