Россиянам назвали частую причину утечки персональных данных

Зачастую утечки персональных данных происходят из-за использования сотрудниками личных устройств для работы. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Нина Сафиуллина.
Она отметила, что тема утечек персональных данных уже несколько лет остается одной из самых обсуждаемых в стране..
«Когда речь заходит об утечках персональных данных, многие представляют себе сложную хакерскую атаку. Однако на практике причиной инцидента нередко становятся внутренние проблемы компании…», — отметила эксперт.
По ее словам, сюда входит и отсутствие разграничения прав доступа, использование сотрудниками личных устройств для работы, передача данных через незащищенные каналы связи, сохранение доступа к данным после увольнения работников. При этом, чем больше людей имеют доступ к персональным данным без четких ограничений и контроля, тем выше риск утечки, предупредила Сафиуллина.
RT сообщил, что потеря рабочего телефона или ноутбука является потенциальным риском для компании и сотрудника. Используя рабочую технику, злоумышленники могут получить доступ к почте, документам, паролям и клиентским данным, а это грозит коммерческими и репутационными потерями.