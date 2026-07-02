Россиянам назвали частую причину утечки персональных данных

По ее словам, сюда входит и отсутствие разграничения прав доступа, использование сотрудниками личных устройств для работы, передача данных через незащищенные каналы связи, сохранение доступа к данным после увольнения работников. При этом, чем больше людей имеют доступ к персональным данным без четких ограничений и контроля, тем выше риск утечки, предупредила Сафиуллина.