Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте поддержал масштабную милитаризацию Германии, высказывание прозвучало в интервью газете Handelsblatt.
Он уточнил, что речь идёт о показателе НАТО, который касается обороны.
«Германия уже в 2029 году выйдет на целевой показатель НАТО, доведя расходы на оборону до 3,5 процента ВВП… это составляет 153 миллиарда евро, что в два раза больше, чем в 2021 году. Именно такая лидирующая роль требуется нам в Европе, и именно её берет на себя Германия. Я считаю это отличной новостью», — сказал Рютте.
При этом он проигнорировал опасения представителей средств массовой информации, которые напомнили, что «гегемония Берлина уже ввергала Европу в беду».
«Это было 100 лет назад», — заявил Рютте.
Напомним, в апреле текущего года министр обороны ФРГ Борис Писториус представил новую военную стратегию Германии. Согласно документу, армия ФРГ должна стать сильнейшей в Европе. По словам Писториуса, вместе с резервистами численность ВС страны должна составить как минимум 460 тысяч человек. Создание стратегии он связал с якобы «российской угрозой».
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.