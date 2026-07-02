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Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в Кубке мира в Португалии

Сборная России по прыжкам на батуте не будет участвовать в четвертом этапе Кубка мира в Коимбре из-за запрета национальной символики. Об этом в среду, 1 июля, сообщили на сайте Федерации гимнастики РФ.

Сборная России по прыжкам на батуте не будет участвовать в четвертом этапе Кубка мира в Коимбре из-за запрета национальной символики. Об этом в среду, 1 июля, сообщили на сайте Федерации гимнастики РФ.

— Нам предложили выступить в статусе нейтральных спортсменов. Учитывая, что решение World Gymnastics не исполняется, сборная отказалась от участия, — сказал главный тренер сборной Алексей Рыжков.

При этом ЕК рекомендовала странам ЕС допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях только в нейтральном статусе, что нарушает решение World Gymnastics, а также Олимпийскую хартию.

В пресс-службе федерации добавили, что будут добиваться исполнения решения World Gymnastics всеми доступными правовыми механизмами.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов и конькобежцев до соревнований в нейтральном статусе.

Кроме того, 26 июня Международная федерация тяжелой атлетики вернула спортсменам из России право выступать на турнирах под своей эгидой с флагом и гимном.