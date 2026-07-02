Адвокат Блиновской назвала бредом зарплату блогера в колони в 6700 рублей

«Королева марафонов» Елена Блиновская отбывает наказание в женской исправительной колонии № 1 (ИК 1) во Владимирской области. Она получила 4,5 года колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств.
Блогер пока не подавала на Удо, еще не прошел положенный срок. В колонии она работает швеей, ее зарплата составляет 6700 рублей. Такие данные накануне сообщил телеграм-канал Shot. При этом будучи на свободе она зарабатывала до 100 миллионов в месяц.
Адвокат блогера Наталья Сальникова в беседе с 360.ru опровергла эту информацию. Она заявила, что подобного не может быть.
— Ни про какие 6700 рублей я, конечно, вам сказать не могу, потому что это бред сивой кобылы. Это не очень красивая история [была бы], туда тогда проверка должна поехать, — подчеркнула адвокат.
Она имеет в виду, что минимальный размер оплаты труда во Владимирской области порядка 27 тысяч рублей. А это значит, что платить меньше МРОТ нельзя. Если действительно блогер получает всего 6700 рублей, то руководство колонии нарушает закон.
Ранее, брат Елены Блиновской назвал срок, когда она может выйти на свободу. Александр Останин сообщил, что блогерше осталось чуть больше года, и она должна оказаться на свободе. Инфлюэнсер поддерживает связь с родными посредством писем, поскольку в феврале были введены ограничения на телефонные разговоры, пишет Газета.ru.
В июне 2026 года в Москве суд приговорили к трем годам условно за отмывание 127 млн рублей блогера Александру Митрошину. Она также заплатит штраф в размере 900 тыс. рублей. В доход государства были конфискованы деньги, полученные от продажи недвижимости — 115 млн рублей, пишет Rt.