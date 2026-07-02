Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, назвав ее «отменной вруньей» за утверждение, якобы Москва сама прекратила поставки газа в Европу.
«Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы. Любой гражданин стран ЕС может подать на нее в суд за это вранье и выиграет», — сказала дипломат для «Известий».
Она подчеркнула, что сложившаяся ситуация на европейском энергетическом рынке напрямую связана с антироссийскими санкциями ЕС в сфере энергетики. Захарова также напомнила, что ЕК после введения незаконных мер в отношении России начала вновь навязывать очередной фейк о якобы «плохой России».
Как отметил президент России Владимир Путин, отказ от закупок российского газа исходил от самих европейских стран, а не от Москвы, которую обвиняют в якобы «злонамеренном» прекращении поставок.