Визовые центры Черногории начали работу в восьми городах России

В центрах принимаются заявления на все основные категории черногорских виз. К ним относятся транзитная и краткосрочная визы для туристических и деловых поездок, а также долгосрочные разрешения: рабочая виза, виза дипломата, цифрового кочевника, воссоединения семьи, учебная, для участия в программах обмена, для практикующих специалистов, а также для научной и исследовательской деятельности.