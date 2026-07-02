Визовые центры Черногории начали работу в восьми городах России

Ранее в посольстве Черногории в РФ информировали о планах Подгорицы ввести визовый режим для граждан России к концу сентября 2026 года. В настоящее время россияне могут въезжать в страну без визы на срок до 30 дней при наличии действующего заграничного паспорта.
«С 2 июня 2026 года VFS Global начал прием документов на визу в Черногорию, однако российским туристам для коротких поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется. Пункты оформления заработали в Москве, а также в Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске», — заявили в АТОР.
В центрах принимаются заявления на все основные категории черногорских виз. К ним относятся транзитная и краткосрочная визы для туристических и деловых поездок, а также долгосрочные разрешения: рабочая виза, виза дипломата, цифрового кочевника, воссоединения семьи, учебная, для участия в программах обмена, для практикующих специалистов, а также для научной и исследовательской деятельности.
Консульский сбор за оформление краткосрочной и долгосрочной визы является единым для всех категорий и составляет 35 евро.
По данным АТОР, основной поток заявителей в новых центрах составляют граждане третьих стран, для которых виза обязательна: Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Услуга также доступна путешественникам из государств с безвизовым режимом в случае, если их пребывание превышает установленный лимит. Для россиян и белорусов этот порог составляет 30 дней; при планировании поездки на срок до 90 суток необходимо заранее оформлять многократную визу.