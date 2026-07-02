Несколько болельщиков прорвались на поле во время матча Бельгии и Сенегала на ЧМ

Арбитр немедленно прервал игру, после чего сотрудники службы безопасности выбежали на газон и начали преследовать нарушителей. Футболисты обеих команд спокойно ожидали возобновления матча, пока фанатов выводили за пределы поля. Трансляция почти не показывала происходящее — организаторы традиционно стараются не давать подобным акциям лишнего внимания.