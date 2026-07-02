Расплата за халяву: Блиновская шьёт за 6700, Лерчек слепнет, Шабутдинов сидит

Больше всего в этой истории жаль детей Чекалиных. Трое родились в браке, и четвёртого Валерия родила уже в новых отношениях. Сейчас все дети живут с матерью, однако их будущее напрямую зависит от того, сможет ли Валерия победить болезнь. Если родственники не смогут или не захотят взять на себя опеку, детей могут определить в детские дома.