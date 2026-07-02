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Трамп: Куба движется в направлении США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе выступления заявил, что Куба многие десятилетия движется в направлении США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Куба движется в направлении США.

«И, говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в сторону США», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в штате Северная Дакота.

Напним, в июне Трамп назвал возможным проведение операции по смене руководства Кубы по аналогии с той, которрую Соединённые Штаты провели в Венесуэле.

По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, США в ситуации с Кубой, в частности, рассматривают вариант похищения президента республики Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса.

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