Трамп: Куба движется в направлении США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Куба движется в направлении США.
«И, говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в сторону США», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в штате Северная Дакота.
Напним, в июне Трамп назвал возможным проведение операции по смене руководства Кубы по аналогии с той, которрую Соединённые Штаты провели в Венесуэле.
По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, США в ситуации с Кубой, в частности, рассматривают вариант похищения президента республики Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса.
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