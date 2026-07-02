Юрист Манько: если горячей воды нет более 14 дней, положен перерасчет тарифа

Если такая ситуация произошла, то необходимо в первую очередь обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Там зафиксируют обращение, после чего требуйте выдать акт. Если представители коммунальных служб отказываются делать проверку, то можно составить акт в присутствии соседей, достаточно получить подписи двух человек.