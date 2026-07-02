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Юрист Манько: если горячей воды нет более 14 дней, положен перерасчет тарифа

Эксперт дал советы, как добиться перерасчета платы за горячую воду.

Источник: Комсомольская правда

Юрист Александр Манько рассказал, в каких случаях собственник жилья может потребовать перерасчета платы за горячую воду. Сделать этот можно в том случае, если сроки отключения водоснабжения на ремонт срываются и превышают установленные законом 14 дней.

Если говорить об аварии, то сроки отсутствия воды не должны превышать четырех часов подряд, в месяц общий показатель не может быть выше 8 часов.

— Если срок затянулся, вы имеете право на перерасчет: за каждый час нарушения плата снижается на 0,15%, — отметил юрист в беседе с Абзацем.

Если такая ситуация произошла, то необходимо в первую очередь обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Там зафиксируют обращение, после чего требуйте выдать акт. Если представители коммунальных служб отказываются делать проверку, то можно составить акт в присутствии соседей, достаточно получить подписи двух человек.

Заявление требуется направить в управляющую компанию, ответ обязаны дать в течении 30 дней.

Если УК не реагирует на требование о перерасчете или отказывает в этом праве, то стоит направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Это можно сделать через портал ГИС ЖКХ.

В таком случае управляющей компании грозит штраф, а пользователь точно получит перерасчет.

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