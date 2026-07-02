Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ученые создали тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы

Минздрав: создана тест-система для оценки агрессивности рака молочной железы.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Уральского государственного медицинского университета разработали отечественную тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы. Об этом сообщили в Минздраве России.

По данным ведомства, ПЦР-система отличается высокой чувствительностью, способна выявлять даже незначительные изменения активности генов и демонстрирует стабильные результаты при повторных исследованиях.

Принцип работы разработки основан на анализе активности гена mTOR, связанного с ростом и агрессивностью опухоли. Для повышения точности одновременно оценивается активность двух референсных генов — TBP и RPLP0, показатели которых, как правило, остаются стабильными.

Ранее KP.RU сообщал, что в России начали применять персонализированную вакцину от рака. Первым пациентом стал 60-летний мужчина из Курской области. Он получил препарат «Неоонковак» для лечения меланомы кожи.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше