Российские ученые создали тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы

Ученые Уральского государственного медицинского университета разработали отечественную тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы. Об этом сообщили в Минздраве России.
По данным ведомства, ПЦР-система отличается высокой чувствительностью, способна выявлять даже незначительные изменения активности генов и демонстрирует стабильные результаты при повторных исследованиях.
Принцип работы разработки основан на анализе активности гена mTOR, связанного с ростом и агрессивностью опухоли. Для повышения точности одновременно оценивается активность двух референсных генов — TBP и RPLP0, показатели которых, как правило, остаются стабильными.
Ранее KP.RU сообщал, что в России начали применять персонализированную вакцину от рака. Первым пациентом стал 60-летний мужчина из Курской области. Он получил препарат «Неоонковак» для лечения меланомы кожи.