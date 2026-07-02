В России введут новый ГОСТ на микроволновки

Один из самых необычных тестов связан с пожарной безопасностью. В камеру помещают неочищенную картофелину, затем микроволновую печь включают — и она работает до тех пор, пока картофель не воспламенится. После этого испытание продолжают еще 12 минут. Огонь за это время должен оставаться внутри камеры и не выходить за пределы микроволновки.