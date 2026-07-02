Российский форвард Кузьменко стал партнёром Малкина в НХЛ

Минувший сезон Кузьменко завершал в составе «Лос-Анджелеса». В регулярном чемпионате он провёл 52 матча, в которых забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач. Ранее россиянин также защищал цвета «Ванкувера», «Калгари» и «Филадельфии».