Российский форвард Кузьменко стал партнёром Малкина в НХЛ

По информации инсайдера, соглашение рассчитано на один год. За этот сезон 30-летний форвард заработает 5 миллионов долларов.
Минувший сезон Кузьменко завершал в составе «Лос-Анджелеса». В регулярном чемпионате он провёл 52 матча, в которых забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач. Ранее россиянин также защищал цвета «Ванкувера», «Калгари» и «Филадельфии».
В новом сезоне партнёрами Кузьменко по «Питтсбургу» станут российские форварды Евгений Малкин и Егор Чинахов.
В НХЛ открылся рынок свободных агентов. Новые команды уже нашли российский вратарь Сергей Бобровский и нападающий Илья Михеев. А форвард Арсений Грицюк подписал новый контракт с «Нью-Джерси».
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