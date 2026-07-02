С 6 июля усилятся колебания курса доллара. Что будет с рублём на следующей неделе

Гузель Проценко считает, что к началу следующей недели рубль, скорее всего, сохранит повышенную волатильность и будет двигаться в рамках уже сформированных июльских диапазонов. По итогам июня доллар фактически вернулся к уровням начала года — в район 79,6 рубля. Евро с начала года остаётся в минусе примерно на 2,6%, тогда как юань прибавил около 2,6%, отражая сдвиг части внешнеторговых потоков в сторону азиатских валют. Такая разнонаправленная динамика указывает на формирование новой структуры валютного спроса, где ключевую роль играет не только глобальный доллар, но и расчёты в юанях.