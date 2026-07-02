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МО РФ: военные нанесли удары по логистическим центрам ВСУ в Новой Одессе

Российские военные нанесли удары по логистическим центрам украинских войск в Новой Одессе в Николаевской области, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли удары по логистическим центрам Вооружённых сил Украины в Новой Одессе в Николаевской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что были использованы беспилотные летательные аппараты «Герань».

МО РФ опубликовало соответствующие кадры.

«Минобороны опубликовало кадры поражения логистических центров используемых в интересах ВСУ с целью доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА “Герань” в районе населённого пункта Новая Одесса Николаевской области», — заявили в ведомстве.

На кадрах запечатлены несколько объектов украинских войск, которые используются для доставки и хранения БПЛА и их комплектующих.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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