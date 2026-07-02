Пользователи Reddit обманули нейросети, заставив их сообщать о смерти президента США Дональда Трампа от бешенства после укуса вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает портал Futurizm со ссылкой на данные поисковика DuckDuckGo.
DuckDuckGo, называющий себя «поисковиком без ИИ», на вопрос о смерти Трампа от бешенства отвечает датой 7 июня 2026 года.
«Бешенство было подтверждено как причина смерти — редкое, но серьезное заболевание. Этот инцидент привлек значительное внимание в силу своей необычности и обстоятельств, которые ему предшествовали», — говорится в ответе.
Розыгрыш удался благодаря тому, что десятки тысяч пользователей одновременно принялись распространять выдуманную историю в Интернете. Искусственный интеллект же воспринял ее как достоверную.
В итоге на соответствующие запросы выдаются сведения о том, что президент США и его вице-президент скончались от бешенства несколькими днями ранее.
Напомним, что 14 июня президенту США исполнилось 80 лет.