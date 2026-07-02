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«Трамп умер»: пользователи убедили ИИ в смерти президента США

Пользователи Reddit убедили ИИ в смерти Трампа от укуса Вэнса.

Источник: Комсомольская правда

Пользователи Reddit обманули нейросети, заставив их сообщать о смерти президента США Дональда Трампа от бешенства после укуса вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает портал Futurizm со ссылкой на данные поисковика DuckDuckGo.

DuckDuckGo, называющий себя «поисковиком без ИИ», на вопрос о смерти Трампа от бешенства отвечает датой 7 июня 2026 года.

«Бешенство было подтверждено как причина смерти — редкое, но серьезное заболевание. Этот инцидент привлек значительное внимание в силу своей необычности и обстоятельств, которые ему предшествовали», — говорится в ответе.

Розыгрыш удался благодаря тому, что десятки тысяч пользователей одновременно принялись распространять выдуманную историю в Интернете. Искусственный интеллект же воспринял ее как достоверную.

В итоге на соответствующие запросы выдаются сведения о том, что президент США и его вице-президент скончались от бешенства несколькими днями ранее.

Напомним, что 14 июня президенту США исполнилось 80 лет.

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