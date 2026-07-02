Белорусский кардиолог сказала, почему советует одну таблетку от давления в день

По словам кардиолога, прием лекарств один раз в день, например, утром легко привязать к ежедневным действиям, таким как чистка зубов, завтрак. Это формирует у пациента привычку, снижая риск пропуска приема препарата из-за забывчивости. Прием нескольких таблеток в день требует от человека постоянного контроля над собой, а для многих это непросто.