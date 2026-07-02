Белорусский кардиолог сказала, почему советует одну таблетку от давления в день

Стратегию современного подхода к лечению гипертонии «одна таблетка один раз в день» на круглом столе в издании «Медицинский вестник» озвучила завкафедрой общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Институт повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета кандидат медицинских наук Ирина Патеюк.
По словам кардиолога, прием лекарств один раз в день, например, утром легко привязать к ежедневным действиям, таким как чистка зубов, завтрак. Это формирует у пациента привычку, снижая риск пропуска приема препарата из-за забывчивости. Прием нескольких таблеток в день требует от человека постоянного контроля над собой, а для многих это непросто.
Кроме того, при однократном приеме пациент за один раз принял все лечение, при двукратном приеме он вынужден вспомнить, а пил ли он первую таблетку, что влечет за собой страх передозировки.
Опыт подсказывает, что пропуск одной дозы препарата в пять раз чаще влечет за собой пропуск следующей дозы.
«Далее — порочный круг: частый пропуск — нестабильное артериальное давление — плохое самочувствие — убежденность, что “лекарство не помогает”, — полный отказ от лечения», — обрисовала схему Ирина Патеюк.
По словам кардиолога, врачи, которые работают с пациентами с артериальной гипертензией, стали назначать им фиксированные комбинации, когда вместо 2−3 препаратов назначается одна таблетка. Кроме того, в приоритете лекарства, которые имеют длительный период полувыведения, то есть позволяют принимать их один раз в сутки.
Белорусский кардиолог объяснила, как действуют современные таблетки от давления два в одном. Сочетание двух антигипертензивных препаратов с разными механизмами действия обеспечивает усиление эффекта путем разнонаправленного влияния на механизмы артериальной гипертензии, работает на уменьшение частоты побочки и в целом уменьшает риски сердечно-сосудистых осложнений.
Кстати, Ирина Патеюк назвала три ошибки, после которых пациенты с повышенным давлением отказываются от приема таблеток. И одна из самых распространенных, что таблетки плохо влияют на печень.
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