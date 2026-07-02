2 июля в календаре: Вceмиpный дeнь coбaки, уфолога и дeнь cюpпpизoв

Если мысленно можно повесить ведро на рог месяца — быть суше, если же ведро «падает», к дождю. Пчелы больно жалятся — к засухе. Хороших, праведных людей они не трогают — только грешников. Пчелы сидят на стенах улья — к сильной жаре. К вечеру видна радуга — к хорошей погоде. Беловатые облака над водой быстро скрываются при восходе солнца — к ясному дню. Земля речных берегов разбухает и становится влажной — к ненастью. Струны музыкальных инструментов опускаются, провисают — к дождю. Древесная лягушка становится беспокойной — перед дождем. Издали видимые предметы кажутся необыкновенно большими — к сырой погоде. Крот насыпает высокие кучи земли — к погожему дню. Глухарь кормится во время дождя — к затяжной плохой погоде. Пыль дорожная поднимается маленькими смерчами — к грозе. Если пчелы кучно летят к своим ульям — скоро будет дождь. Перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят. Сонные пчелы — к резкому похолоданию. Если они прячутся в ульях — к дождю. Гнездятся на стенах ульев (с наружной стороны) — к жаркой погоде. Тот, кто родился в этот день — вырастет любвеобильным человеком. Кроме того, он будет отлично разбираться в травах. После этого дня не бывает заморозков даже в самых северных областях. В день святого Савватия пчелы собирают самый вкусный мед. Разорить в этот день дикое осиное гнездо — грех. Пчелиный рой с чужой пасеки во двор залетел — к неожиданному богатству. Если в этот день на бумаге нарисовать пчелку, капнуть на нее каплю меда, завернуть и положить в кошелек — будут водиться деньги. Дело, начатое 2 июля, увенчается успехом. Если в этот день случилось что-то, что заставило вас страдать и плакать — успокойтесь, скоро все пройдет. Если 2 июля начать строить дом — он будет долго стоять.