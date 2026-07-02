2 июля в календаре: Вceмиpный дeнь coбaки, уфолога и дeнь cюpпpизoв

Какой сегодня праздник.
Всемирный день собаки Праздник трезвенников и язвенников День сюрпризов Всемирный день НЛО, День уфолога День реки Лены Международный день спортивного журналиста День памяти святого апостола Иуды Иаковлева, брата Господня День памяти святого мученика Зосимы Аполлониадского.
Именины.
Иван, Фаддей.
Зосима Пчельник.
В этот день Православная церковь отмечает память святого Зосимы. Он родился во Фракии в 89 году, когда христианская вера только зарождалась. Однако юноша загорелся желанием стать христианином — и вскоре осуществил его. Когда Зосима узнал о начавшихся преследованиях христиан, он оставил военную службу, принял крещение и посвятил свою жизнь молитвам и совершению добрых дел.
Об этом донесли правителю Домициану, и Зосиме пришлось предстать перед судом. Он оказался тверд в своей вере, отказался отречься от Христа и принести жертву языческим богам. После этого бывшего воина подвергли пыткам, но он снес их, не ощутив страданий. Тогда мученика заключили в темницу, а через некоторое время обезглавили.
В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси!».
Распространены были среди пчеловодов и другие обычаи, соблюдение которых гарантировало хороший сбор меда. Среди них были как рациональные (например, селить под крышками ульев синиц, которые уничтожают вредителей), так и ритуальные (так, в качестве жертвы для духа — покровителя пчеловодства в землю закапывали кувшин с медовухой).
Пчел на Руси почитали всегда. Об этом свидетельствует множество пословиц, поговорок. Среди них такие: «Пчела — божья угодница, доставляет воск на свечи»; «Пчела жалит только грешника»; «Для пчелы всякий урок легок»; «Пчел разорить — что человека убить». Существовали и особые приметы: если пчелы летят к ульям — скоро дождь, а если сидят на стенках — к сильной жаре.
Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминали святого Иова. Этому праведнику было принято молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров.
События.
1670 год — войско атамана Степана Разина овладело Астраханью.
1698 год — получен патент на первую в мире паровую машину.
1803 год — в Санкт-Петербурге состоялся первый в России полет на тепловом аэростате.
1860 год — на Дальнем Востоке основан город-порт Владивосток.
1900 год — совершил полет первый в мире дирижабль жесткого типа.
1924 год — основана Международная ассоциация спортивной прессы.
1932 год — создана Донецкая область со столицей в Артёмовске.
1941 год — открыта первая очередь центрального международного аэропорта «Внуково».
1947 год — на экраны вышла музыкальная комедия режиссёра Григория Александрова «Весна» (12+) с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым в главных ролях.
1947 год — в США произошел Розуэлльский инцидент.
1948 год — первый полёт летающей лодки Бе-6.
1965 год — Франция объявила о бойкоте всех заседаний Европейского экономического сообщества кроме тех, на которых будут решаться рабочие вопросы.
1976 год — воссоединение Северного и Южного Вьетнама и образование Социалистической Республики Вьетнам, столица Сайгон переименована в Хошимин.
1990 год — начал свою работу XXVIII съезд КПСС, последний в истории партии.
2000 год — финал чемпионата Европы по футболу 2000: в Роттердаме сборная Франции обыграла сборную Италии со счётом 2:1.
2002 год — Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.
2011 год — В Монако состоялось венчание принца Альбера II и Шарлин Уиттсток.
2021 год — произошла авария грузового Boeing 737−200 под Гонолулу.
В этот день родились.
Кристоф Глюк (1714 — 1787 г.), австрийский композитор.
Надежда Пушкина (1775 — 1836 г.), русская дворянка, мать великого поэта А. С. Пушкина.
Константин Маковский (1839 — 1915 г.), русский живописец.
Александр Зайцев (1841 — 1910 г.), русский химик-органик, член-корреспондент Петербургской Академии наук.
Герман Гессе (1877 — 1962 г.), немецкий писатель.
Ханс Альбрехт Бете (1906 — 2005 г.), Ханс Альбрехт Бете, американский физик, Нобелевский лауреат.
Патрис Лумумба (1925 — 1961 г.), африканский политический деятель.
Ия Арепина (1930 — 2003 г.), советская и российская актриса театра и кино.
Александра Яковлева (1957 — 2022 г.), советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр.
Павел Деревянко (1976 г.), российский актёр театра и кино.
Диана Гурцкая (1978 г.), эстрадная певица, заслуженная артистка России.
Ёлка (1982 г.), украинская и российская певица, актриса.
Алёна Водонаева (1982 г.), российская телеведущая, журналистка, писательница, блогер и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2 (16+).
Наталия Рудова (1983 г.), российская актриса кино и театра.
Линдси Лохан (1986 г.), американская актриса, певица и модель.
Народные приметы.
Если мысленно можно повесить ведро на рог месяца — быть суше, если же ведро «падает», к дождю. Пчелы больно жалятся — к засухе. Хороших, праведных людей они не трогают — только грешников. Пчелы сидят на стенах улья — к сильной жаре. К вечеру видна радуга — к хорошей погоде. Беловатые облака над водой быстро скрываются при восходе солнца — к ясному дню. Земля речных берегов разбухает и становится влажной — к ненастью. Струны музыкальных инструментов опускаются, провисают — к дождю. Древесная лягушка становится беспокойной — перед дождем. Издали видимые предметы кажутся необыкновенно большими — к сырой погоде. Крот насыпает высокие кучи земли — к погожему дню. Глухарь кормится во время дождя — к затяжной плохой погоде. Пыль дорожная поднимается маленькими смерчами — к грозе. Если пчелы кучно летят к своим ульям — скоро будет дождь. Перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят. Сонные пчелы — к резкому похолоданию. Если они прячутся в ульях — к дождю. Гнездятся на стенах ульев (с наружной стороны) — к жаркой погоде. Тот, кто родился в этот день — вырастет любвеобильным человеком. Кроме того, он будет отлично разбираться в травах. После этого дня не бывает заморозков даже в самых северных областях. В день святого Савватия пчелы собирают самый вкусный мед. Разорить в этот день дикое осиное гнездо — грех. Пчелиный рой с чужой пасеки во двор залетел — к неожиданному богатству. Если в этот день на бумаге нарисовать пчелку, капнуть на нее каплю меда, завернуть и положить в кошелек — будут водиться деньги. Дело, начатое 2 июля, увенчается успехом. Если в этот день случилось что-то, что заставило вас страдать и плакать — успокойтесь, скоро все пройдет. Если 2 июля начать строить дом — он будет долго стоять.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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