Крупный полигон с отходами загорелся в Приморье

В Находкинском городском округе загорелся объект размещения твердых коммунальных отходов. Огонь охватил территорию площадью 7,5 тысячи квадратных метров. Происшествием заинтересовалась природоохранная прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По предварительным данным, на ликвидацию крупного пожара выезжали шесть человек, в распоряжении которых находилось пять единиц техники. Специалисты задействовали все ресурсы, чтобы не дать пламени раскинуться дальше.
«Природоохранный прокурор даст оценку действиям и решениям эксплуатирующей организации», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Сейчас сотрудники надзорного ведомства продолжают проводить проверку всех обстоятельств. При наличии веских оснований и выявлении серьезных нарушений в работе ответственного предприятия прокуроры примут соответствующий комплекс мер реагирования.