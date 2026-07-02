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Крупный полигон с отходами загорелся в Приморье

Природоохранная прокуратура проверит работу местного предприятия.

Источник: Комсомольская правда

В Находкинском городском округе загорелся объект размещения твердых коммунальных отходов. Огонь охватил территорию площадью 7,5 тысячи квадратных метров. Происшествием заинтересовалась природоохранная прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По предварительным данным, на ликвидацию крупного пожара выезжали шесть человек, в распоряжении которых находилось пять единиц техники. Специалисты задействовали все ресурсы, чтобы не дать пламени раскинуться дальше.

«Природоохранный прокурор даст оценку действиям и решениям эксплуатирующей организации», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Сейчас сотрудники надзорного ведомства продолжают проводить проверку всех обстоятельств. При наличии веских оснований и выявлении серьезных нарушений в работе ответственного предприятия прокуроры примут соответствующий комплекс мер реагирования.