Покроетесь пятнами и прыщами: Эти популярные процедуры могут навредить коже летом

Летом лучше отказаться от ряда агрессивных косметологических процедур. В жаркую погоду активнее работают сальные и потовые железы, из-за чего повышается риск присоединения вторичной инфекции и развития воспаления. Кроме того, некоторые процедуры могут спровоцировать появление поствоспалительной гиперпигментации. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-дерматовенеролог НКЦ № 3 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Мария Хворова.