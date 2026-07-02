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Климатолог Терешонок: потепление грозит массовым вымиранием животных в России

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметил, что в случае, если рост температуры продолжится, катастрофа будет неизбежна.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Глобальное потепление грозит массовым вымиранием животных и растений в ближайшие столетия. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Ранее правительство РФ утвердило национальный план третьего этапа адаптации к изменению климата на период до 2030 года. Он, в частности, включает в себя меры по сохранению в РФ видов животных, растений и грибов, наиболее уязвимых к климатическим изменениям.

«Массовое вымирание животных и растений вполне вероятно, — объяснил необходимость этих мер климатолог. — Если рост температуры продолжится такими же темпами, как сейчас, климатическая катастрофа в ближайшие столетия приведет к исчезновению всего живого».

Терешонок обратил внимание, что природные и климатические зоны уже меняются, на смену северным растениям и животным приходят южные виды. «Происходит сокращение холодного периода. Растет количество природных пожаров. Таяние вечной мерзлоты уже приводит к непоправимым последствиям для инфраструктуры, значительными выбросами метана, ускоряющего глобальное потепление», — констатировал эксперт.