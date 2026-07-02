АТОР: визовые центры Черногории открылись в восьми городах РФ

В восьми городах России заработали визовые центры Черногории: Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«С 2 июня 2026 года VFS Global начал прием документов на визу в Черногорию, однако российским туристам для коротких поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется», — говорится в сообщении.
В визовых центрах, как уточняется, оформляют заявления по всем основным типам черногорских виз. Среди них — транзитные и краткосрочные визы для туристических и деловых поездок, а также долгосрочные разрешения.
Как подчеркивают в АТОР, основную массу посетителей новых визовых центров составляют граждане третьих стран, для которых въезд в Черногорию требует обязательного визового оформления. Речь идет о гражданах Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Тем временем 2 июля состоится первый прямой рейс между Россией и Танзанией.