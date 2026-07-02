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Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей

Роспотребнадзор: около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации 3,3 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились около 337 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 189,5 тысяч гектаров, что составляет 96,2% от запланированного объема.

«Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Список эндемичных территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.

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