МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации 3,3 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились около 337 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 189,5 тысяч гектаров, что составляет 96,2% от запланированного объема.
«Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Список эндемичных территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.