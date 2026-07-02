В России с 1 сентября детские сады заработают по новым правилам

В Минпросвещения еще в феврале рассказали о составлении перечня разрешенных игрушек для детских садов — он также войдет в единый цифровой ресурс. Как уточнил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов, в перечень включат игрушки, которые соответствуют традиционным российским ценностям и способствуют развитию ребенка. Он пояснил, что благодаря игрушкам из перечня дети смогут узнать об исторических деятелях России, ее культурных традициях и особенностях, народных художественных промыслах и достижениях страны. Минпросвещения, по словам министра, намерено подойти системно к оснащению детских садов по всей стране.