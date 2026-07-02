В России с 1 сентября детские сады заработают по новым правилам

С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для детских садов, где соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Среди предложенного контента будут мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения. Подробности рассказывает «Парламентской газеты».
Познавательные игрушки.
Единый цифровой ресурс для детских садов станет своего рода федеральной методической библиотекой, которая будет доступна и воспитателям, и родителям, пояснил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«Это значит, что родители смогут сверяться с едиными рекомендациями при выборе занятий для ребенка, а воспитатели — получать актуальные методики», — отметил депутат в разговоре с «Парламентской газетой».
В Минпросвещения еще в феврале рассказали о составлении перечня разрешенных игрушек для детских садов — он также войдет в единый цифровой ресурс. Как уточнил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов, в перечень включат игрушки, которые соответствуют традиционным российским ценностям и способствуют развитию ребенка. Он пояснил, что благодаря игрушкам из перечня дети смогут узнать об исторических деятелях России, ее культурных традициях и особенностях, народных художественных промыслах и достижениях страны. Минпросвещения, по словам министра, намерено подойти системно к оснащению детских садов по всей стране.
В помощь родителям.
К новому учебному году Минпросвещения подготовило и рекомендации для занятий в детских садах. Их цель — повысить качество воспитательной работы с детьми младшего возраста и создать единые подходы к организации образовательного процесса в дошкольных учреждениях.
«Рекомендации затронут три ключевых аспекта. Во-первых, оформление пространств — появятся современные и безопасные стандарты организации среды в группах, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во-вторых, содержание программ работы и проведения занятий, что усилит воспитательную составляющую. И в-третьих, музыкальное сопровождение — будут определены рекомендации по репертуару песен, используемых в детских садах», — рассказал Никита Чаплин.
Например, из музыкального репертуара в детсадах планируют убрать треки, которые эксперты посчитали не подходящими для дошкольников из-за того, что их текст непонятен или травматичен для малышей. Вместо этого добавят больше фольклора. Что касается оформления помещений, то в игровых зонах должны быть мягкие, теплые тона, в зонах для занятий — спокойные оттенки.
С 1 сентября дошкольное образование в России станет более структурированным и методически обеспеченным, уверен Никита Чаплин.
«У родителей появляется надежный источник информации, а у воспитателей — единые ориентиры для работы. Это серьезный шаг к тому, чтобы каждый ребенок, независимо от региона, получал качественное и гармоничное развитие с самых первых лет», — подчеркнул депутат.
«Добрые игры» научат дружбе и взаимопомощи.
С 1 сентября в программу всех детских садов включат и новый проект под названием «Добрые игры». Он разработан по аналогии с циклом внеурочных занятий «Разговоры о важном», но адаптирован специально для дошкольников.
«Программа будет полностью адаптирована с учетом возраста детей: в игровой мягкой форме мы будем знакомить их с ценностями дружбы, взаимопомощи и уважения», — рассказал Сергей Кравцов.
Он добавил, что проект позволит укрепить связь детских садов и семьи. Темы, которые дети узнают во время «Добрых игр», они смогут обсудить и закрепить дома.
Создано 44 учебно-методических набора для двух возрастных групп: 3—5 и 5—7 лет. В набор для воспитателя входят шаблоны раздаточных материалов, методические рекомендации, тематические карточки, игры и список рекомендуемой литературы. Те же форматы есть и в наборе для родителей, подготовленные для продолжения занятий дома. Проект активно использует интерактивные методы: беседы, игры, творческие задания и чтение книг. Материалы разработаны для дошкольников и развивают кругозор, коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект.