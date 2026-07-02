Визовые центры Черногории заработали в Москве, Пскове и ещё шести городах РФ

Основной поток заявителей в новых центрах — граждане стран, которым виза требуется в обязательном порядке: Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Для россиян и белорусов виза понадобится только в том случае, если поездка продлится более 30 дней — тогда нужно оформлять многократную визу на срок до 90 суток.