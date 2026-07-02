В ОП предложили сделать 8 июля выходным для многодетных родителей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. День любви, семьи и верности, который отмечается в РФ 8 июля, можно сделать выходным для многодетных родителей. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что День любви, семьи и верности надо на федеральном уровне сделать выходным для многодетных семей. В крайнем случае можно рекомендовать региональным властям и работодателям делать его выходным для семей с детьми», — сказал Гриб.
По его словам, семьям важно проводить этот день вместе. «Родители могут побыть с детьми, поучаствовать вместе в каких-то праздничных мероприятиях, отметить его в семейном кругу. Предоставление выходного подчеркнет уважение со стороны государства, общества и бизнеса к семьям с детьми», — считает замсекретаря ОП.
День семьи, любви и верности — всероссийский праздник, который отмечается ежегодно 8 июля. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака. Официально установлен праздником указом президента РФ в 2022 году.