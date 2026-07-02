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В Британии подросток получил тяжелые ранения при стрельбе рядом с мечетью

Полиция расследует стрельбу рядом с мечетью в Бирмингеме.

Источник: Комсомольская правда

В Бирмингеме, втором по численности населения городе Великобритании, подросток получил тяжелые ранения в результате стрельбы неподалеку от мечети. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, инцидент произошел около 17:30 по местному времени (19:30 мск). Пострадавшему 16 лет, он был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Сообщений о задержаниях на данный момент не поступало. По предварительной информации, стрельба не связана напрямую с расположенной рядом мечетью.

Ранее KP.RU сообщал, что в немецком городе Штаде произошла стрельба в молодежном центре. Погибли, как минимум, пять человек. Подозреваемый задержан, им является 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения. Орудие преступления изъяли.

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