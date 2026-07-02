Al Sumaria: беспилотник атаковал штаб оппозиционных сил Ирана в Ираке

Беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой нанёс удар по штабу оппозиции Ирана на территории Ирака, сообщает Al Sumaria.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника в силовых структурах.
Инцидент случился в провинции Сулеймания.
«Беспилотник со взрывчаткой атаковал штаб проиранской оппозиции в районе Дикла в провинции Сулеймания», — говорится в сообщении.
Напомним, по данным The Wall Street Journal, Израиль перед началом военной операции в Иране развернул секретную базу на территории Ирака.
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