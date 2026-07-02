Сайты с данными о топливе на АЗС могут быть опасны: что важно знать

В Крыму, и в Севастополе ситуация с топливом остается напряженной. По состоянию на 1 июля там действуют лимиты и ограничения. Ранее розничная продажа была возобновлена, пусть и в небольших объемах. Как подчеркнул министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин, сейчас в приоритете — вместе с трейдерами пополнить запасы и постепенно расширять отпуск топлива населению.