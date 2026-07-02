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Сайты с данными о топливе на АЗС могут быть опасны: что важно знать

Минэнерго сообщило о рисках при использовании сайтов с данными об АЗС.

Источник: Комсомольская правда

Популярные сервисы по отслеживанию топлива на заправках могут оказаться опасными. Об этом сообщили в Минэнерго России.

По данным ведомства, данные о наличии бензина на автозаправках могут не только манипулировать информацией, но и создавать риски, связанные с нелегальным сбором личных данных пользователей.

«Специалисты обращают внимание, что подобные ресурсы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных. Анализ сведений, размещенных сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Также отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках», — говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что рынок нефтепродуктов находится под постоянным контролем. Ежедневно контролируется выполнение рекомендаций штаба ведомства, а также реализуются поручения вице-премьера Александра Новака по разработке и внедрению комплекса оперативных мер для скорейшей нормализации топливного рынка.

В Совфеде накануне отреагировали на ситуацию с топливом в России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что текущие перебои с горючим в стране носят временный характер. По ее словам, власти уже принимают меры по их устранению. Матвиенко призвала избегать излишнего ажиотажа вокруг темы, поскольку правительство держит ситуацию на личном контроле.

Высказался о проблемах с топливом и президент РФ. Владимир Путин уточнил, что в стране сохраняются сложности с топливом как у рядовых автомобилистов, так и у бизнеса: на заправках наблюдаются очереди, а необходимые марки бензина не всегда оказываются в наличии.

Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. Однако, по словам Пескова, по понятным причинам Кремль не раскроет страны-импортеры топлива в РФ.

В Крыму, и в Севастополе ситуация с топливом остается напряженной. По состоянию на 1 июля там действуют лимиты и ограничения. Ранее розничная продажа была возобновлена, пусть и в небольших объемах. Как подчеркнул министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин, сейчас в приоритете — вместе с трейдерами пополнить запасы и постепенно расширять отпуск топлива населению.

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