Сайты с данными о топливе на АЗС могут быть опасны: что важно знать

Популярные сервисы по отслеживанию топлива на заправках могут оказаться опасными. Об этом сообщили в Минэнерго России.
По данным ведомства, данные о наличии бензина на автозаправках могут не только манипулировать информацией, но и создавать риски, связанные с нелегальным сбором личных данных пользователей.
«Специалисты обращают внимание, что подобные ресурсы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных. Анализ сведений, размещенных сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Также отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках», — говорится в сообщении.
В Минэнерго отметили, что рынок нефтепродуктов находится под постоянным контролем. Ежедневно контролируется выполнение рекомендаций штаба ведомства, а также реализуются поручения вице-премьера Александра Новака по разработке и внедрению комплекса оперативных мер для скорейшей нормализации топливного рынка.
В Совфеде накануне отреагировали на ситуацию с топливом в России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что текущие перебои с горючим в стране носят временный характер. По ее словам, власти уже принимают меры по их устранению. Матвиенко призвала избегать излишнего ажиотажа вокруг темы, поскольку правительство держит ситуацию на личном контроле.
Высказался о проблемах с топливом и президент РФ. Владимир Путин уточнил, что в стране сохраняются сложности с топливом как у рядовых автомобилистов, так и у бизнеса: на заправках наблюдаются очереди, а необходимые марки бензина не всегда оказываются в наличии.
Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. Однако, по словам Пескова, по понятным причинам Кремль не раскроет страны-импортеры топлива в РФ.
В Крыму, и в Севастополе ситуация с топливом остается напряженной. По состоянию на 1 июля там действуют лимиты и ограничения. Ранее розничная продажа была возобновлена, пусть и в небольших объемах. Как подчеркнул министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин, сейчас в приоритете — вместе с трейдерами пополнить запасы и постепенно расширять отпуск топлива населению.