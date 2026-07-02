Российские войска нанесли удары по логистическим центрам ВСУ в Николаевской области

Вооруженные силы России (ВСУ) поразили логистические центры ВСУ в Николаевской области, которые использовались для доставки и хранения БПЛА. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в Минобороны России.
На кадрах, которые опубликовало ведомство, показано нанесение удара по нескольким объектам украинской армии.
В операции участвовали российские специалисты войск беспилотных систем — они применили БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Новая Одесса.
До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие также наносят серьезные удары по ВСУ сразу на трех участках у Константиновки Донецкой Народной Республики.
Кроме того, 29 июня западные СМИ сообщили, что войска России продолжают продвижение в Донбассе, несмотря на удары средней дальности, которые наносят украинские военнослужащие.
18 июня глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы России будут наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на все атаки Киева.