Врачи Владивостока излечили врождённый вывих бедра у 4-месячной девочки без операции

В детском травматолого-ортопедическом отделении Клинической больницы № 2 во Владивостоке спасли малышку от сложного хирургического вмешательства. У девочки диагностировали врождённый вывих бедра — патологию, которая без лечения может привести к серьёзным нарушениям опорно-двигательного аппарата и даже к инвалидности, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.