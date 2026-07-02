Врачи Владивостока излечили врождённый вывих бедра у 4-месячной девочки без операции

В детском травматолого-ортопедическом отделении Клинической больницы № 2 во Владивостоке спасли малышку от сложного хирургического вмешательства. У девочки диагностировали врождённый вывих бедра — патологию, которая без лечения может привести к серьёзным нарушениям опорно-двигательного аппарата и даже к инвалидности, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
Вместо операции врачи выбрали щадящий, консервативный метод: в течение трёх недель они постепенно корректировали положение ножек малышки, что позволило суставу занять правильное анатомическое положение. Результат закрепили гипсовой повязкой.
«Гипсовая повязка останется до шести месяцев, после чего её заменят специальной шиной. Если восстановление продолжится по плану, уже к году девочка сможет сделать свои первые самостоятельные шаги», — рассказала врач травматолог-ортопед Светлана Столетняя.
Сейчас малышка здорова и находится дома.