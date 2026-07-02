«Исчезнет все живое»: климатолог предупредил о рисках из-за глобального потепления

Глобальное потепление в перспективе ближайших столетий может привести к массовому вымиранию животных и растений. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок.
«Если рост температуры продолжится такими же темпами, как сейчас, климатическая катастрофа в ближайшие столетия приведет к исчезновению всего живого», — сказал климатолог в интервью ТАСС.
Терешонок указал, что изменения климата уже сейчас приводят к трансформации природных зон. На смену северным видам растений и животных приходят более южные. Он также отметил сокращение холодного периода и увеличение числа природных пожаров.
Ранее KP.RU сообщал, что разрушение «Ледника Судного дня» в Антарктиде может привести к масштабному повышению уровня мирового океана. Климатолог Андрей Киселев подчеркнул, что даже повышение уровня моря на один метр представляет серьезную угрозу.