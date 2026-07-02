В Биробиджане дом стал «адом», зооволонтёры сообщили о гибели животных

В Биробиджане полиция проводит проверку после сообщений о возможном жестоком обращении с животными в частном домовладении, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.
Поводом стали данные зоозащитников, которые первыми зашли на территорию. По информации организации «Добрые руки», опубликованной в местных СМИ, участок частного дома оказался в тяжёлом состоянии: антисанитария, останки животных и сильный запах разложения.
Волонтёры утверждают, что обнаружили не менее 30 погибших собак. Также, по их словам, в доме и постройках были живые животные — сильно истощённые, без нормального ухода и питания. Их удалось вывезти и передать ветеринарам.
Официально полиция подтверждает факт проверки и обнаружение останков животных, а также передачу живых кошек и собак зоозащитникам. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и местонахождение владельца дома.