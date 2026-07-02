Сборная Бельгии вышла в ⅛ финала ЧМ, отыгравшись с 0:2 в игре с сенегальцами

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии со счетом 3:2 после дополнительного времени обыграла команду Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сиэтле.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (86-я минута) и Юри Тилеманс (89, 120+5, с пенальти). У проигравшись отличились Хабиб Диарра (24) и Исмаила Сарр (51).
Сборная Сенегала заняла третье место в группе I, бельгийцы стали первыми в квартете G. В ⅛ финала бельгийцы сыграют с победителем встречи между командами США и Боснии и Герцеговины, которая пройдет в ночь на 2 июля по московскому времени. Встреча второго раунда плей-офф с участием сборной Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени в Сиэтле.