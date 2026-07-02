Сборная Бельгии вышла в ⅛ финала ЧМ, отыгравшись с 0:2 в игре с сенегальцами

Сборная Сенегала заняла третье место в группе I, бельгийцы стали первыми в квартете G. В ⅛ финала бельгийцы сыграют с победителем встречи между командами США и Боснии и Герцеговины, которая пройдет в ночь на 2 июля по московскому времени. Встреча второго раунда плей-офф с участием сборной Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени в Сиэтле.