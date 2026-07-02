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DM: Сотрудница британской тюрьмы попала за решетку за роман с убийцей

Сотрудницу британской тюрьмы строгого режима Ребекку Грин осудили за роман с убийцей. Об этом случае рассказали в издании Daily Mail.

Сотрудницу британской тюрьмы строгого режима Ребекку Грин осудили за роман с убийцей. Об этом случае рассказали в издании Daily Mail.

Расследование в отношении 29-летней женщины началось в 2023 году. Тогда в ее телефоне нашли переписку с Джоном Отугаде, который отбывал наказание за расправу над охранником ночного клуба.

В списке контактов заключенного тоже обнаружили номер телефона Грин. Она была подписана как «партнер». Выяснилось, что у пары завязались отношения в конце 2022 года.

Женщина признала вину в преступлении. Ее приговорили к одному году и четырем месяцам лишения свободы, передает газета.

До этого 30-летняя надзирательница Мишель Молвер также попала под британский суд за роман с 23-летним Кемаем Матюриным, который отбывал наказание за участие в убийстве 20-летнего мужчины.

Кроме того, в США бывшую главу города Де-Риддер (штат Луизиана) приговорили к трем месяцам тюрьмы за совращение и изнасилование 16-летнего подростка, который оказался другом ее сына.

Похожий случай происходил и в штате Айова — 32-летнюю преподавательницу Саманту Мейер-Дэвис приговорили к 20 годам тюремного заключения по обвинению в совращении 15-летнего ученика.

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