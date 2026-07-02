В России хотят сделать выходным День семьи, любви и верности: кто будет отдыхать

В России предложили День любви, семьи и верности, отмечаемый в России 8 июля, сделать выходным для многодетных семей. С инициативой выступил член ОП РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что День любви, семьи и верности надо на федеральном уровне сделать выходным для многодетных семей», — сказал он в интервью ТАСС.
Гриб также предложил рекомендовать региональным властям и работодателям вводить такой выходной для семей с детьми. По его словам, родители могли бы посвятить день общению с детьми и участию в праздничных мероприятиях.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительству надо делать все, чтобы становиться многодетным родителям в России было модно. Глава государства уточнил, что основы роста демографии — это стабильная экономика, поддержка семей с детьми и высокое качество жизни.