Детский сад на Ореховой сопке в Хабаровске строят с опережением графика

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 320 мест, станет вторым по размеру в этом активно развивающемся микрорайоне. В ближайшие две недели подрядчики планируют достроить второй этаж здания и приступить к монтажу утеплителя и фасада. До начала отопительного сезона они должны полностью закрыть тепловой контур, установить окна и подключить здание к отоплению, чтобы зимой внутри можно было вести отделочные работы. Весной следующего года возле детского сада установят малые архитектурные формы. Отметим, что сейчас ведется прокладка новой теплотрассы, которая в будущем будет обеспечивать теплом не только этот детский сад, но и весь близлежащий жилмассив. После окончания строительства теплотрассы ее подключат к новой тепломагистрали ТМ-35, построенной от ХТЭЦ-3 до Ореховой сопки в прошлом году. Этот объект находится на контроле у губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Что касается детского сада, то его планируется сдать к сентябрю следующего года.