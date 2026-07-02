Хабаровский доктор советует заменить шашлык на салат из одуванчиков

Долгожданное лето даётся нам, чтобы отдохнуть, накопить силы, укрепить иммунитет на долгую холодную зиму. Впрочем, так ли мы проживаем его? Почему часто остаёмся в плену стереотипов и заблуждений, которые не добавляют здоровья, а разрушают его?
Практические советы — в беседе ИА «Хабаровский край сегодня» с рефлексотерапевтом, заместителем главврача Краевого консультативно-диагностического центра «Вивея» Еленой Денисовой.
Шашлык, который добавляет жара.
— Человек так мудро устроен, что он живёт в соответствии с природными ритмами, — говорит врач. — С точки зрения китайской медицины, а она про то, как жить, чтобы надолго сохранить здоровье, лето — энергия огня, жара. И, понятно, что в это время года не стоит добавлять себе энергии.
О чём идёт речь? Прежде всего о всеми любимых пикниках с шашлыками. Это не оптимально от слова совсем, потому что в организме и без того много жара! Ситуация усугубляется, если пикник ещё и с алкоголем. Это приводит к проблемам сосудов, сердца, повышению давления.
Больше того, оказывается, отдыхать летом на море, в принципе, тоже — не про здоровье. Наверное, это трудно принять любителям жарких стран, где они днями лежат под палящими лучами небесного светила. В это время солнце гиперактивно, не мудрено сгореть, вернуться домой с герпесом.
В Приморье в конце июня море ещё холодное, но хабаровчане — люди бесстрашные, они начинают купаться, а потом от разницы температур болеют.
Яркое солнце — это вообще не про здоровье, как и перелёты зимой в жаркие страны.
Есть понятие — бархатный сезон. Вот это самое лучшее время для отдыха. Отпуск лучше брать, к примеру, с апреля до середины июня, а потом — с начала сентября до конца октября. Или если всё же соберётесь летом, выбирайте северные маршруты для путешествий.
Организм не будет так подвергаться жёстким солнечным лучам. В жарких странах не зря есть сиеста — полуденное время, когда никто не работает, люди прячутся в тень, отдыхают.
— Умеренная физическая активность, конечно, нужна, на мой взгляд, лучший эко-фитнес — работа в саду, огороде, на цветочных клумбах, — замечает доктор. — Но надо обязательно оптимизировать свой труд. Сейчас появилось множество механизмов, которые облегчают жизнь дачникам, ими следует обязательно пользоваться. И, уезжая на дачу, не забудьте препараты, которые вы принимаете.
Следующее: самый главный принцип летом — не перегреваться. Не стоит в жаркие дни излишне раздеваться, наоборот, скажем, в Туркмении, Таджикистане люди одеваются. Лучше носить свободную одежду из натуральных тканей, которая максимально прикрывает тело, в ней легко дышится. Это может быть рубашка с рукавами, широкие брюки, обязательно шляпа.
Или, как в старину, — ажурный зонтик. Особенно людям белокожим, а таковых у нас большинство, надо защищаться от солнца, потому что его избыток может привести к развитию злокачественных новообразований.
И, конечно, какое же лето без купания! Плещитесь на здоровье, но присмотритесь, не плавают ли в дачном водоёме птицы. Те же утки — сигнал опасности, от них можно заразиться опасными болезнями.
Кипрей — истинное золото России.
— Летом обязательно соблюдаем водный режим, пьём много воды, желательно структурированной, — советует Елена Денисова. — Первые огурчики, сельдерей, кинза, петрушка — всё это можно положить в воду, пусть полежит часок, и тогда это целительный напиток!
К слову, в это время уже никакого имбиря! Слишком согревающие специи летом не нужны, напротив, надо охлаждать организм, а для этого идеально подходят бадьян, фенхель, мята.
Очень хорошо готовить летом морсы, лимонады. Раз в неделю можно пить воду с газом — очень хорошо для пищеварения!
У каждого времени года — свой вкус, у лета он горький. Вы заметили, что все салатные листья слегка горчат, даже зелёный чай. Для лета хорош именно зелёный чай, но он должен быть свежего урожая.
Китайцы говорят, что чай более чем годичной давности, к сожалению, уже не для внутреннего употребления. А в России есть свой уникальный напиток.
И это иван-чай, а если к нему добавить листья смородины, малины, земляники, будет отличное средство для выведения мочевой кислоты. И, конечно, хорош классический чай с мятой, мелиссой. Чтобы травы всегда иметь под рукой, посадите на даче небольшой аптекарский огородик.
Опять же летом мы часто пьём воду из холодильника, коктейль со льдом! Нет! Лучше употреблять тёплые напитки. Сами китайцы пьют не зелёный чай, как мы думаем, а именно горячую воду.
Варенье из одуванчиков.
Что есть летом, чтобы не перегружать организм? Прежде всего следует убрать из рациона много красного мяса, лучше готовить курицу или индейку. Полезна рыба, но летом именно белая, в частности, очень хорош минтай.
То, что нужно в жару, — прохладные супы — окрошка, свекольные супы, ботвиньи. Из зерновых предпочтительны рис, пшено, просо.
И, конечно, салаты, особенно с рукколой. Вкусная, с ореховым вкусом, она дружит со всеми овощами. Добавить её можно к огурцам, помидорам, свёкле, она сочетается с кусочками тофу. Как известно, солёный вкус немного охлаждает. А потому обязательно солите огурчики.
Если хотите быстро, сделайте битые огурцы. Их укладывают в целлофановый пакет и бьют скалкой, добавляют немного соевого соуса и чуть-чуть сахара для баланса вкусов, кунжутное масло. Через час-два блюдо готово!
К слову, в понимании китайцев, сладкое — нет, не торты и конфеты, это молодая картошка, баклажаны.
Сейчас появился папоротник — прекрасный продукт, отличный детокс! Хорошая клетчатка, нерастворимая, которая выводит из организма то плохое, что мы за зиму накопили. Главное — его правильно приготовить. Используйте много зелёного лука.
Моя собеседница поделилась ещё одним рецептом, который она любит. Берём зелёный лук, отварное яйцо, творог, кукурузную муку, но можно и обычную — цельнозерновую, немного разрыхлителя, добавляем яйцо, чтобы получилось тесто. Вмешиваем туда лук с яйцами, формируем пирожки и запекаем в духовке, можно воспользоваться аэрогрилем.
— Зелень на зиму я сушу или заготавливаю её с маслом, — говорит Елена Денисова. — Немного сливочного или растительного масла, много зелени, всё взбивается блендером, потом укладывается в баночку. Так вы можете при случае приготовить своим домочадцам или гостям зелёное пюре, добавив приправу в картошку, чем их немало удивите и порадуете.
А ещё можно успеть сварить варенье из одуванчиков. Рецепт тут такой. Обрываем цветочки, промываем в холодной воде, оставляем их настаиваться на сутки. За это время из них выйдет вся горечь. А дальше добавляем в цветы сироп топинамбура, варим пять минут. Красиво и очень полезно! Съедаешь один такой цветочек зимой, как будто проглотил витаминку.
Компоты лучше варить без сахара, бросив туда китайских фиников. Они не такие сладкие. Их добавляют даже при варке бульонов как абсорбирующие вещества, а с другой стороны, они двигают энергию.
С точки зрения китайской медицины, именно застой энергии приводит к болезням. Варится такой компот 30 минут, а в конце наша собеседница добавляет немного специй — бадьян, фенхель, кардамон, немного мускатного ореха.
Лето — единственное время, когда полезно есть молочные продукты, опять же с позиций китайской медицины.
Три благословенных месяца даются нам, чтобы мы много бывали на воздухе, гуляли, слушали пение птиц. Стоит немного замедлиться. В это время особенно надо гасить ссоры, пребывать в состоянии покоя и умиротворения.
С точки зрения эмоций, жар — это удовольствие. Поэтому именно удовольствие должно превалировать в нашей жизни. Лето пройдёт, а послевкусие останется.