Хабаровский доктор советует заменить шашлык на салат из одуванчиков

— Человек так мудро устроен, что он живёт в соответствии с природными ритмами, — говорит врач. — С точки зрения китайской медицины, а она про то, как жить, чтобы надолго сохранить здоровье, лето — энергия огня, жара. И, понятно, что в это время года не стоит добавлять себе энергии.