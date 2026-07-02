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Актер Усольцев до последнего дня скрывал от коллег свою тяжелую болезнь

Актер Андрей Усольцев, известный по ролям в сериалах «Великолепная пятерка» и «Витязи», до последнего дня жизни скрывал от всех свою болезнь. Об этом в беседе с журналистами рассказали коллеги артиста.

Актер Андрей Усольцев, известный по ролям в сериалах «Великолепная пятерка» и «Витязи», до последнего дня жизни скрывал от всех свою болезнь. Об этом в беседе с журналистами рассказали коллеги артиста.

По их словам, состояние актера с каждым днем только ухудшалось. Несмотря на это, он не делился с окружающими подробностями своей болезни и старался не привлекать к себе лишнего внимания.

— Я слышал, что Андрей был болен. Но он никогда никому особо не рассказывал о болезни, — поделился один из коллег Усольцева.

В конце 2024 года артист упомянул о плохом самочувствии в своем личном блоге, однако делиться деталями с подписчиками не стал. Кроме того, последние месяцы жизни он ни с кем не поддерживал контакт.

— Никто ничего не знал, что с ним. Андрей ни с кем не общался. Он просто исчез и все, — цитирует друга Усольцева Aif.ru.

Артист скончался 27 июня. Зрители запомнили его по ролям в сериалах «Невский. Чужой среди чужих», «Крепкие орешки», «Моя девочка», «Великолепная пятерка — 5» и «Витязи-2».