«Крабовых» контрабандистов с уловом на 5 млн рублей поймали в Приморье

Следствие в Приморье завершило расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 36 и 53 лет, подозреваемых в покушении на контрабанду стратегически важных биологических ресурсов, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
По данным следствия, в январе-марте 2025 года обвиняемые приобрели 539 живых особей ценных видов крабов: 500 камчатских (1198 кг) и 39 синих (111 кг) — на общую сумму около 5 млн рублей. Улов планировалось незаконно вывезти за пределы РФ через морскую границу: крабов погрузили на катер с целью последующей перегрузки на судно в исключительной экономической зоне России.
Операцию пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Живых крабов изъяли на берегу бухты «Три поросёнка». После подтверждения видовой принадлежности специалистом-ихтиологом все особи были выпущены обратно в море.
В рамках дела проведены обыски, допросы и иные следственные действия. Оба фигуранта находятся под стражей. Следствие сочло доказательства достаточными для направления дела в суд. Обвинительное заключение утверждено прокурором.
Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.