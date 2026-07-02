«Крабовых» контрабандистов с уловом на 5 млн рублей поймали в Приморье

По данным следствия, в январе-марте 2025 года обвиняемые приобрели 539 живых особей ценных видов крабов: 500 камчатских (1198 кг) и 39 синих (111 кг) — на общую сумму около 5 млн рублей. Улов планировалось незаконно вывезти за пределы РФ через морскую границу: крабов погрузили на катер с целью последующей перегрузки на судно в исключительной экономической зоне России.