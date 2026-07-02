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SANA: военные Израиля обстреляли юг Сирии

Военные Израиля обстреляли юг Сирийской Арабской Республики, речь идёт об артиллерийском обстреле, сообщает агентство SANA.

Источник: Аргументы и факты

Военные Израиля обстреляли юг Сирийской Арабской Республики, сообщает SANA.

По данным агентства, речь идёт об артиллерийском обстреле.

«Израильские ВС совершили артобстрел сельскохозяйственных территорий между деревнями Бурейка и Кодна в провинции Кунейтра», — говорится в сообщении.

Сведения о возможных пострадавших не поступали.

Напомним, в июне в небе над Дамаском произошли взрывы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война на Ближнем Востоке будет бесконечной. По его словам, Израиль силён как никогда.

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