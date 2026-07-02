SANA: военные Израиля обстреляли юг Сирии

Военные Израиля обстреляли юг Сирийской Арабской Республики, сообщает SANA.
По данным агентства, речь идёт об артиллерийском обстреле.
«Израильские ВС совершили артобстрел сельскохозяйственных территорий между деревнями Бурейка и Кодна в провинции Кунейтра», — говорится в сообщении.
Сведения о возможных пострадавших не поступали.
Напомним, в июне в небе над Дамаском произошли взрывы.
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