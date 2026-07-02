Новосибирский суд спас санаторий-призрак «Речкуновский» от полного забвения

Заброшенный санаторий «Речкуновский» под Бердском, некогда считавшийся одной из лучших кардиологических здравниц Советского Союза, превратился в руины, ставшие магнитом для сталкеров и любителей «заброшенного туризма». Построенный в 1959 году и рассчитанный в пиковые годы на 700 коек, санаторий закрылся в 2004 году из-за банкротства, после чего территория осталась без охраны и была предана запустению.