Новосибирский суд спас санаторий-призрак «Речкуновский» от полного забвения

Заброшенный санаторий «Речкуновский» под Бердском, некогда считавшийся одной из лучших кардиологических здравниц Советского Союза, превратился в руины, ставшие магнитом для сталкеров и любителей «заброшенного туризма». Построенный в 1959 году и рассчитанный в пиковые годы на 700 коек, санаторий закрылся в 2004 году из-за банкротства, после чего территория осталась без охраны и была предана запустению.
Сегодня комплекс с выбитыми окнами и остатками былой роскоши соседствует с действующим санаторием «Сосновка», создавая сюрреалистичный контраст. Объект оброс мистическими легендами о призраках и странных звуках, что лишь подогревает интерес к нему. Свою лепту в популяризацию внес и певец Дима Билан, снявший здесь в 2021 году клип, который набрал сотни тысяч просмотров.
В 2024 году здание лишилось статуса объекта культурного наследия, что открыло путь для потенциального сноса. Однако в июне 2026 года Новосибирский областной суд отменил это решение, вернув главному корпусу охранный статус после новой экспертизы, подтвердившей его архитектурную ценность как редкого образца сибирского курортно-дворцового стиля.