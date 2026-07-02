В Уфе исторический особняк Самоделкиных получил зону охраны.

В Уфе утверждена граница зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Самоделкиных», расположенного по адресу улица Ленина, 81. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РБ.
Зона охраны представляет собой территорию с особым правовым режимом. Такой режим позволяет защитить памятник от неблагоприятных воздействий, сохранить его историческую подлинность и обеспечить гармоничное развитие городской среды с учётом статуса объекта культурного наследия.
Особняк Самоделкиных, построенный в начале ХХ века, считается образцом деревянного зодчества. Его окна обрамлены красивыми наличниками и богатой глухой резьбой по мотивам русских растительных орнаментов.
Несколько лет назад особняк был отреставрирован частным застройщиком. В ходе работ был полностью восстановлен резной декор во внешнем облике, а внутри воссоздана подлинная планировка с анфиладой комнат, характерной для начала прошлого века. Во внутренней отделке сохранилась лепнина.
Ранее сообщалось, что в Уфе утвердили границы и режим использования трех выявленных объектов культурного наследия, относящихся к категории памятников архитектуры — «Дом наследников В. И. Видинеева», «Дом Коротковых» и «Дом Подъячевых».