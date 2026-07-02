В Уфе исторический особняк Самоделкиных получил зону охраны.

Несколько лет назад особняк был отреставрирован частным застройщиком. В ходе работ был полностью восстановлен резной декор во внешнем облике, а внутри воссоздана подлинная планировка с анфиладой комнат, характерной для начала прошлого века. Во внутренней отделке сохранилась лепнина.