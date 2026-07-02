В России фельдшеры получат новые полномочия: что изменится с 1 сентября

С 1 сентября фельдшеры в России получат новое право. Они смогут оказывать первичную доврачебную помощь в области психиатрии и наркологии в тех медучреждениях, где отсутствует соответствующий специалист. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
«Одно из важных изменений касается доступности помощи: если в медицинской организации нет врача психиатра-нарколога, первичную доврачебную помощь сможет оказать фельдшер», — сказала она для РИА Новости.
Дрожжина добавила, что фельдшер должен работать по согласованию с врачом диспансерного отделения наркологического диспансера или наркологической больницы.
По ее словам, новая норма позволит оперативнее оказывать помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и регионах с кадровым голодом.
С началом осени россиян также ждут нововведения в сфере налогообложения. Так, с 1 сентября станет доступен налоговый вычет на долгосрочные сбережения.