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В России фельдшеры получат новые полномочия: что изменится с 1 сентября

Дрожжина: фельдшеры будут оказывать первичную доврачебную помощь в психиатрии.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября фельдшеры в России получат новое право. Они смогут оказывать первичную доврачебную помощь в области психиатрии и наркологии в тех медучреждениях, где отсутствует соответствующий специалист. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«Одно из важных изменений касается доступности помощи: если в медицинской организации нет врача психиатра-нарколога, первичную доврачебную помощь сможет оказать фельдшер», — сказала она для РИА Новости.

Дрожжина добавила, что фельдшер должен работать по согласованию с врачом диспансерного отделения наркологического диспансера или наркологической больницы.

По ее словам, новая норма позволит оперативнее оказывать помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и регионах с кадровым голодом.

С началом осени россиян также ждут нововведения в сфере налогообложения. Так, с 1 сентября станет доступен налоговый вычет на долгосрочные сбережения.

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