Житель Подмосковья выиграл в лотерею, прислушавшись к гороскопу

Счастливой новостью Иван уже поделился с близкими. По его словам, он всегда мечтал однажды выиграть в лотерею, иначе не стал бы участвовать в розыгрышах. И несмотря на первый миллионный выигрыш, не собирается отказываться от своего увлечения. «Буду играть и дальше. Даже не потому, что уже выиграл. Для меня это хобби, я играю ради удовольствия», — отметил победитель.