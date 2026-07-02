Бельгия со счетом 3:2 обыграла Сенегал в 1/16 финала ЧМ по футболу

Основное время завершилось со счетом 2:2. У сенегальцев мячи забили Хабиб Диарра (24-я минута) и Исмаила Сарр (51-я). В составе сборной Бельгии отличились Ромелу Лукаку (86-я) и Юри Тилеманс (89-я). В дополнительное время гол забил бельгиец Тилеманс.