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Бельгия со счетом 3:2 обыграла Сенегал в 1/16 финала ЧМ по футболу

Сборная Бельгии в дополнительное время обыграла команду Сенегала и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Бельгии в дополнительное время обыграла команду Сенегала и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

Основное время завершилось со счетом 2:2. У сенегальцев мячи забили Хабиб Диарра (24-я минута) и Исмаила Сарр (51-я). В составе сборной Бельгии отличились Ромелу Лукаку (86-я) и Юри Тилеманс (89-я). В дополнительное время гол забил бельгиец Тилеманс.

В ⅛ финала сборная Бельгии сыграет с победителем матча между США и Боснией и Герцеговиной, который начнется в 3:00 мск 2 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бельгийцы оттолкнулись ото дна».

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