ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира по футболу. Об этом сообщает статистический портал Opta.
Бельгиец стал автором победного мяча в игре 1/16 финала против команды Сенегала, в которой сборная Бельгии одержала победу со счетом 3:2 после дополнительного времени. Тилеманс реализовал пенальти, когда табло показывало 124 минуты 44 секунды.
Сборная Бельгии вышла в ⅛ финала турнира, где сыграет с победителем матча США — Босния и Герцеговина.