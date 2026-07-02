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Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира

Сборная Бельгии одержала победу над командой Сенегала и вышла в ⅛ финала турнира.

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира по футболу. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Бельгиец стал автором победного мяча в игре 1/16 финала против команды Сенегала, в которой сборная Бельгии одержала победу со счетом 3:2 после дополнительного времени. Тилеманс реализовал пенальти, когда табло показывало 124 минуты 44 секунды.

Сборная Бельгии вышла в ⅛ финала турнира, где сыграет с победителем матча США — Босния и Герцеговина.

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