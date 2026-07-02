Роспотребнадзор: ущерб от борьбы с педикулезом за год составил 2,6 млрд рублей

Согласно представленным в докладе данным об экономической значимости некоторых инфекционных заболеваний в Российской Федерации, педикулез в 2025 году нанес ущерб на 2,6 млрд рублей. При этом корь за 2025 год нанесла ущерб на 811 млн рублей, коклюш — на 572 млн рублей, а краснуха — 36 млн рублей.