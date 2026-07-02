Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор: ущерб от борьбы с педикулезом за год составил 2,6 млрд рублей

Его сумма превысила ущерб от кори и коклюша.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Педикулез, паразитарное заболевание, которое вызывают вши, за 2025 год нанес в России экономический ущерб на 2,6 млрд рублей, что больше, чем ущерб от кори и коклюша. Это следует из государственного доклада Роспотребнадзора, который изучил ТАСС.

Согласно представленным в докладе данным об экономической значимости некоторых инфекционных заболеваний в Российской Федерации, педикулез в 2025 году нанес ущерб на 2,6 млрд рублей. При этом корь за 2025 год нанесла ущерб на 811 млн рублей, коклюш — на 572 млн рублей, а краснуха — 36 млн рублей.

В целом от 30 инфекционных заболеваний экономический ущерб в России за 2025 год составил 1,3 трлн рублей.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше